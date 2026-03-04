Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Росіяни завдали ракетного удару по півдню Одещини, є потерпілі

Серед них – двоє дітей.

медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

4 березня Росія завдала ракетного удару по півдню Одещини. 

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля. 

«На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються», - додав Кіпер.

Віцепрем'р-міністр з відновлення Олексій Кулеба додав, що ворог завдав ракетного удару по залізничній інфтраструктурі на Одещині.

"Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції. Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються", - розповів Кулеба.

  • УЗ повідомляла, що від початку березня Росія завдала вже 18 ударів по залізничній інфраструктурі України - в середньому по шість на добу. Ворог використовує БпЛА та FPV-дрони.
