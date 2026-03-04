Проєкт «Чисте небо» завдав росіянам збитків на 3 млрд грн

Тепер Фонд Притули збільшує збір на перехоплювачі.

Українські літаки-перехоплювачі, придбані Фондом Сергія Притули в межах проєкту «Чисте небо», за рік роботи завдали росіянам збитків на суму понад 3 млрд грн.

За інформацією Фонду, ефективність роботи перехоплювачів сягнула 89,68%. За зібрані кошти вдалося придбати 1627 літаків і передати в 51 підрозділ. Ці літаки ліквідували 834 ворожі дрони. Серед знищених цілей — дорогі розвідники «Мерлін», «Zala-20» та «Supercam-350», вартість яких сягає мільйонів гривень за одиницю.

У Фонді зазначили, що ключовим рішенням у боротьбі з російськими розвідниками та баражуючими боєприпасами типу «Ланцет» і «Молнія» стали перехоплювачі «Тарас-П».

«Ці літаки здатні патрулювати небо понад годину, наздоганяти ворожі борти та працювати навіть за повної відсутності GPS. Багаторазове використання таких комплексів робить їх надзвичайно вигідним інструментом захисту прифронтових міст та позицій українських військових», - запевнили волонтери.

Тепер Фонд Сергія Притули оголосив про завершення другого етапу збору та збільшення загальної цілі до 250 млн грн. Хочуть залучити ще 100 млн грн на закупівлю нових літаків та супутнього обладнання.