Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Проєкт «Чисте небо» завдав росіянам збитків на 3 млрд грн

Тепер Фонд Притули збільшує збір на перехоплювачі.

Проєкт «Чисте небо» завдав росіянам збитків на 3 млрд грн
Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС за роботою, фото ілюстративне
Фото: 1uas.army

Українські літаки-перехоплювачі, придбані Фондом Сергія Притули в межах проєкту «Чисте небо», за рік роботи завдали росіянам збитків на суму понад 3 млрд грн.

За інформацією Фонду, ефективність роботи перехоплювачів сягнула 89,68%. За зібрані кошти вдалося придбати 1627 літаків і передати в 51 підрозділ. Ці літаки ліквідували 834 ворожі дрони. Серед знищених цілей — дорогі розвідники «Мерлін», «Zala-20» та «Supercam-350», вартість яких сягає мільйонів гривень за одиницю.

У Фонді зазначили, що ключовим рішенням у боротьбі з російськими розвідниками та баражуючими боєприпасами типу «Ланцет» і «Молнія» стали перехоплювачі «Тарас-П». 

«Ці літаки здатні патрулювати небо понад годину, наздоганяти ворожі борти та працювати навіть за повної відсутності GPS. Багаторазове використання таких комплексів робить їх надзвичайно вигідним інструментом захисту прифронтових міст та позицій українських військових», - запевнили волонтери.

Тепер Фонд Сергія Притули оголосив про завершення другого етапу збору та збільшення загальної цілі до 250 млн грн. Хочуть залучити ще 100 млн грн на закупівлю нових літаків та супутнього обладнання. 

﻿
