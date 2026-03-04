У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Розвідка: дефіцит регіональних бюджетів РФ у 2025 році зріс у 3,6 рази

У Кемеровській, Вологодській та Архангельській областях дефіцит сягає 34–35%.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Стан фінансової стійкості регіонів Росії різко погіршився. У 2025 році сукупний дефіцит регіональних бюджетів досяг $19,2 млрд, що у 3,6 рази більше, ніж роком раніше ($5,3 млрд). 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Найбільші абсолютні дефіцити зафіксовані в Москві ($3 млрд), Ямало-Ненецькому ($1,1 млрд) та Ханти-Мансійському ($0,9 млрд) автономних округах. 

У відносному вимірі найбільші проблеми у Кемеровській, Вологодській та Архангельській областях, де дефіцит сягає 34–35%.

Основним драйвером бюджетного розриву стало зростання видатків на 9% до $313 млрд. Водночас надходження від податку на прибуток впали на 9% ($6,4 млрд) у 55 регіонах, при цьому сировинні регіони постраждали найсильніше: Республіка Комі – мінус 50%, Оренбурзька область – мінус 40%, Ямало-Ненецький округ – мінус 39%. 

Експерти пов’язують це з деградацією великих промислових компаній, що раніше були донорами федерального бюджету.

Щоб закрити дірки, регіони використали майже $13 млрд із $37,7 млрд накопичених резервів, ще $5,8 млрд – через банківські кредити. 

Держборг суб'єктів федерації досяг 3,5 трлн рублів, а банківські запозичення зросли втричі – з 227 млрд рублів у 2024 році до 676 млрд у 2025 році. На початок 2026 року комерційні кредити мали 37 регіонів, з них 17 вперше залучили позики на операційні потреби.

Москва при цьому звужує доступ регіонів до пільгового фінансування, змушуючи їх брати кредити у комерційних банках за ринковими ставками. Вартість обслуговування боргів зросла на 38,8% – до 23,9 млрд рублів. Основними бенефіціарами залишаються банки, пов’язані з олігархічними групами та оточенням президента РФ.

Додатковим фінансовим тягарем стали витрати на війну проти України, зокрема «преміальні» виплати контрактникам. У поєднанні з санкціями, падінням цін на енергоносії та високою ставкою центробанку, це підриває інвестиційний потенціал регіонів. 

Аналітики попереджають: після вичерпання резервів більшість суб'єктів федерації стануть повністю залежними від федеральних дотацій, а у 2026 році ситуація лише погіршиться.

