У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Війна

Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждала людина

У ДНіпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю гімназії.

Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждала людина
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 4 березня російські окупанти понад 20 разів атакував шість районів Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є поранена.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 20 разів впродовж дня ворог атакував шість районів ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

У Покровській громаді Синельниківського району поранена 50-річна жінка. 

У місті Дніпро вибуховою хвилею побило вікна у гімназії. У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені навчальний заклад, 3 оселі та господарська споруда. 

У Кам’янському районі росіяни атакували П’ятихатки. Понівечені 4 приватні будинки. У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена автівка.

﻿
