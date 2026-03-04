Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждала людина

Упродовж дня 4 березня російські окупанти понад 20 разів атакував шість районів Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є поранена.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 20 разів впродовж дня ворог атакував шість районів ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

У Покровській громаді Синельниківського району поранена 50-річна жінка.

У місті Дніпро вибуховою хвилею побило вікна у гімназії. У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені навчальний заклад, 3 оселі та господарська споруда.

У Кам’янському районі росіяни атакували П’ятихатки. Понівечені 4 приватні будинки. У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена автівка.