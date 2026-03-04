Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє цивільних, ще троє поранені

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки і автотранспорт.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє цивільних, ще троє поранені
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж дня, 4 березня, російські окупанти били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та дронами. Унаслідок ворожих атак троє людей загинули, ще троє поранені. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 4 березня ворожа армія обстрілювала населені пункти області за допомогою артилерії та дронів різного типу. 

Унаслідок російської агресії на Херсонщині три людини загинули, ще три – отримали поранення.  У Новодмитрівці російські військові вбили жінку, спрямувавши у неї FPV-дрон.

Вранці окупанти вдарили артилерією по Херсону. Дві людини загинули, ще одного постраждалого госпіталізували.

Також в обласному центрі двоє чоловіків дістали поранень через атаки за допомогою дронів. 

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies