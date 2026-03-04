Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє цивільних, ще троє поранені

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки і автотранспорт.

Упродовж дня, 4 березня, російські окупанти били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та дронами. Унаслідок ворожих атак троє людей загинули, ще троє поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 4 березня ворожа армія обстрілювала населені пункти області за допомогою артилерії та дронів різного типу.

Унаслідок російської агресії на Херсонщині три людини загинули, ще три – отримали поранення. У Новодмитрівці російські військові вбили жінку, спрямувавши у неї FPV-дрон.

Вранці окупанти вдарили артилерією по Херсону. Дві людини загинули, ще одного постраждалого госпіталізували.

Також в обласному центрі двоє чоловіків дістали поранень через атаки за допомогою дронів.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.