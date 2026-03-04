Зеленський звільнив керівника СБУ на Житомирщині

«Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області», - ідеться в тексті документа.

Експосадовець – фігурант розслідування корупції під час будівництва фортифікацій.

