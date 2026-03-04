Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський звільнив керівника СБУ на Житомирщині

Експосадовець – фігурант розслідування корупції під час будівництва фортифікацій.

Зеленський звільнив керівника СБУ на Житомирщині
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ на Житомирщині.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

«Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області», - ідеться в тексті документа.

  • Ексочільник СБУ Житомирщини – фігурант схеми привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.
  • Його і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону. 
  • Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
  • У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
  • У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.
  • В лютому ВАКС відправив підозрюваних під варту на 60 діб — до 25 квітня включно.
﻿
