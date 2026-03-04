Заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Кувалдіну, який керував атакою по "Охматдиту"

8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” у Києві.

СБУ та ОГП заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну, який командував ракетним ударом по "Охматдиту".

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Кувалдін є командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

За матеріалами справи, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” у Києві.

Як встановило розслідування, рашисти атакували медзаклад стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу “повітря-земля”. Її запуск було здійснено з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

Через атаку загинули молода лікарка та дідусь однієї пацієнтки. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Окрім людських жертв, спричинено масштабні руйнування корпусів та знищено медичне обладнання, необхідне для надання високоспеціалізованої допомоги дітям, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача - начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

Фото: СБУ РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101

Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту рашист отримав “підвищення” і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кувалдіну про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).