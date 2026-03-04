Ворог за добу завдав 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області, 2 людини поранені

Загалом впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров у Telegram.
Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.
Ворог здійснив 21 авіаудар по Самійлівці, Лісному, Любицькому, Веселянці, Зеленим Дібровам, Оріхову, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Гіркому, Преображенці, Новоукраїнці, Чарівному, Верхній Терсі.
358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакувалиНовомиколаївку, Зарічне, Біленьке, Новоіванівку, Жовті Кручі, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку.
Зафіксовано 4 обстріла із РСЗВ по Степовому, Залізничному, Новоданилівці, Варварівці.
241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилукам, Чарівному, Варварівці.