Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Ворог за добу завдав 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області, 2 людини поранені

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Ворог за добу завдав 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області, 2 людини поранені
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Загалом впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров у Telegram.

Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Ворог здійснив 21 авіаудар по Самійлівці, Лісному, Любицькому, Веселянці, Зеленим Дібровам, Оріхову, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Гіркому, Преображенці, Новоукраїнці, Чарівному, Верхній Терсі. 

358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакувалиНовомиколаївку, Зарічне, Біленьке, Новоіванівку, Жовті Кручі, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку. 

Зафіксовано 4 обстріла із РСЗВ по Степовому, Залізничному, Новоданилівці, Варварівці.

241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Добропіллю, Прилукам, Чарівному, Варварівці.

