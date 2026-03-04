Ворог за добу завдав 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області, 2 людини поранені

Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров у Telegram .

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies