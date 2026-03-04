У соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру.

Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту

СБУ викрила подружжя, яке на замовлення ворога коригувало російські атаки по Херсону та закликало до захоплення міста.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ворожими поплічниками виявились місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина.

Як встановило розслідування, у соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру.

При цьому його дружина займалася наведенням російських обстрілів по громаді. Встановлено, що під виглядом прогулянок із собакою вона обходила місцевість, щоб виявити і передати росіянам локації Сил оборони.

Для контактів з окупантами фігурантка спочатку використовувала власний мобільний телефон. Потім, для конспірації зв’язку, російські спецслужбісти за допомогою дрона “перекинули” їй з лівого берега пакунок з новим смартфоном.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у подружжя вилучено мобільні телефони з доказами злочинів на користь РФ.

Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.