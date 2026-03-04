Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту

У соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру.

Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту
Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту

СБУ викрила подружжя, яке на замовлення ворога коригувало російські атаки по Херсону та закликало до захоплення міста.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ворожими поплічниками виявились місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина.

Як встановило розслідування, у соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру.

При цьому його дружина займалася наведенням російських обстрілів по громаді. Встановлено, що під виглядом прогулянок із собакою вона обходила місцевість, щоб виявити і передати росіянам локації Сил оборони.

Для контактів з окупантами фігурантка спочатку використовувала власний мобільний телефон. Потім, для конспірації зв’язку, російські спецслужбісти за допомогою дрона “перекинули” їй з лівого берега пакунок з новим смартфоном.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у подружжя вилучено мобільні телефони з доказами злочинів на користь РФ.

Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту
Подружжя з Херсону підозрюють у коригуванні російських атак по місту

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies