Головне за вівторок, 3 березня: понад 120 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 березня відбулося 123 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку, стільки ж – на Гуляйпільському.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності. "Ця тема критично важлива — світ не може залишатися осторонь", - додав Лубінець.

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дає можливість пом’якшити графіки відключень, повідомив віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам… Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами РНБО щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

Війна навколо Ірану може вплинути на глобальні постачання ракет для систем і та спричинити затримки з допомогою для України, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Радіо Свобода».

Він підтвердив занепокоєння української сторони, зазначивши, що ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, тоді як обсяг виробництва, наприклад, американських ракет до Patriot, залишається обмеженим — близько 700 одиниць на рік.

Для вирішення цієї проблеми єврокомісар уже цього тижня розпочинає «ракетний тур» європейськими підприємствами, щоб пришвидшити передачу озброєння Києву.

Минула календарна зима у Києві була помітно холоднішою за звичні показники останніх років.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря склала -4,0°С, що на 1,5°С нижче за кліматичну норму. Метеорологи зазначають, що подібні холоди спостерігалися у Києві востаннє взимку 2010–2011 років.

Найхолоднішим виявився січень із від’ємним відхиленням у 4,4°С. Пік морозів припав на 10 лютого, коли стовпчики термометрів опустилися до -20,2°С. Найтеплішим днем сезону стало 10 грудня з температурою +9,3°С.

