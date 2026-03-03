ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Головне за вівторок, 3 березня: понад 120 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, найхолодніша зима. Яким запам’ятається 1469-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 3 березня: понад 120 боєзіткнень, війна на Близькому Сході
Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 березня відбулося 123 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку, стільки ж – на Гуляйпільському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 березня – в новині.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності. "Ця тема критично важлива — світ не може залишатися осторонь", - додав Лубінець.

Дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дає можливість пом’якшити графіки відключень, повідомив віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам… Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами РНБО щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

Більше інформації – в новині.

Війна навколо Ірану може вплинути на глобальні постачання ракет для систем і та спричинити затримки з допомогою для України, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Радіо Свобода».

Він підтвердив занепокоєння української сторони, зазначивши, що ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, тоді як обсяг виробництва, наприклад, американських ракет до Patriot, залишається обмеженим — близько 700 одиниць на рік.

Для вирішення цієї проблеми єврокомісар уже цього тижня розпочинає «ракетний тур» європейськими підприємствами, щоб пришвидшити передачу озброєння Києву.

Докладніше – в новині.

Минула календарна зима у Києві була помітно холоднішою за звичні показники останніх років.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря склала -4,0°С, що на 1,5°С нижче за кліматичну норму. Метеорологи зазначають, що подібні холоди спостерігалися у Києві востаннє взимку 2010–2011 років.

Найхолоднішим виявився січень із від’ємним відхиленням у 4,4°С. Пік морозів припав на 10 лютого, коли стовпчики термометрів опустилися до -20,2°С. Найтеплішим днем сезону стало 10 грудня з температурою +9,3°С.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

﻿
