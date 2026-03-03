Кубілюс: Єврокомісія шукає рішення, щоб події в Ірані не зірвали постачання ППО Україні

Ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, а от виробництво цих ракет не зростає.

Війна навколо Ірану може вплинути на глобальні постачання ракет для систем і та спричинити затримки з допомогою для України.

Про заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Радіо Свобода».

Він підтвердив занепокоєння української сторони, зазначивши, що ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, тоді як обсяг виробництва, наприклад, американських ракет до Patriot, залишається обмеженим — близько 700 одиниць на рік.

Для вирішення цієї проблеми єврокомісар уже цього тижня розпочинає «ракетний тур» європейськими підприємствами, щоб пришвидшити передачу озброєння Києву.

Водночас Кубілюс визнав, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює ситуацію. Одним із виходів має стати кредит від ЄС у розмірі 90 млрд євро, з яких 60 млрд передбачено саме на оборонні потреби України протягом наступних двох років. Ці кошти дозволять Україні самостійно закуповувати ракети та системи ППО, зокрема, у США.

Наразі остаточне рішення щодо виділення кредиту блокує Угорщина, проте в Брюсселі працюють над розблокуванням процесу.

За словами Кубілюса, Україна має почати отримувати ці ресурси вже у квітні. Керівництво Єврокомісії та Ради ЄС запевнило, що необхідного результату вдасться досягти, що дозволить залучити до підтримки України навіть ті країни, які раніше мали бюджетні обмеження.