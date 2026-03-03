Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Кубілюс: Єврокомісія шукає рішення, щоб події в Ірані не зірвали постачання ППО Україні

Ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, а от виробництво цих ракет не зростає.

Кубілюс: Єврокомісія шукає рішення, щоб події в Ірані не зірвали постачання ППО Україні
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Війна навколо Ірану може вплинути на глобальні постачання ракет для систем і та спричинити затримки з допомогою для України. 

Про заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Радіо Свобода»

Він підтвердив занепокоєння української сторони, зазначивши, що ракети для ППО зараз активно використовують збройні сили США, Ізраїлю та арабських країн, тоді як обсяг виробництва, наприклад, американських ракет до Patriot, залишається обмеженим — близько 700 одиниць на рік.

Для вирішення цієї проблеми єврокомісар уже цього тижня розпочинає «ракетний тур» європейськими підприємствами, щоб пришвидшити передачу озброєння Києву. 

Водночас Кубілюс визнав, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює ситуацію. Одним із виходів має стати кредит від ЄС у розмірі 90 млрд євро, з яких 60 млрд передбачено саме на оборонні потреби України протягом наступних двох років. Ці кошти дозволять Україні самостійно закуповувати ракети та системи ППО, зокрема, у США.

Наразі остаточне рішення щодо виділення кредиту блокує Угорщина, проте в Брюсселі працюють над розблокуванням процесу. 

За словами Кубілюса, Україна має почати отримувати ці ресурси вже у квітні. Керівництво Єврокомісії та Ради ЄС запевнило, що необхідного результату вдасться досягти, що дозволить залучити до підтримки України навіть ті країни, які раніше мали бюджетні обмеження.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies