ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Норвегія готова до переговорів із Францією щодо ядерного стримування в Європі

При цьому країна не розміщуватиме ядерну зброю на своїй території у мирний час.

Норвегія готова до переговорів із Францією щодо ядерного стримування в Європі
міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
Фото: Facebook/Espen Barth Eide

Норвегія висловила готовність розпочати переговори з Францією про те, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці європейського континенту. 

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час виступу в парламенті, передає Politico.

Ейде наголосив, що Осло готове обговорювати це питання в межах угоди про стратегічне партнерство з Францією, проте ядерна політика країни залишається незмінною: Норвегія не розміщуватиме ядерну зброю на своїй території у мирний час.

Норвегія, яка традиційно вважається одним із найближчих союзників США в Європі, також планує посилювати оборонну співпрацю з Британією, Німеччиною, Нідерландами та Польщею. Потенційна взаємодія з Францією може включати спільні навчання та тимчасове розгортання французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в інших країнах Європи.

  • 2 березня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Нідерланди, Бельгія та Греція вже погодилися взаємодіяти з Парижем у питанні ядерного стримування. 
  • Макрон планує створити спеціальні органи для політичного обміну та відкрити доступ союзникам до стратегічних об'єктів Франції.
  • Також Франція збільшить свій арсенал ядерних боєголовок і, можливо, вперше тимчасово розгорне їх на території союзників, що фактично розширить ядерний потенціал стримування країни.
﻿
