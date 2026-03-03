Норвегія готова до переговорів із Францією щодо ядерного стримування в Європі

При цьому країна не розміщуватиме ядерну зброю на своїй території у мирний час.

Норвегія висловила готовність розпочати переговори з Францією про те, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці європейського континенту.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час виступу в парламенті, передає Politico.

Ейде наголосив, що Осло готове обговорювати це питання в межах угоди про стратегічне партнерство з Францією, проте ядерна політика країни залишається незмінною: Норвегія не розміщуватиме ядерну зброю на своїй території у мирний час.

Норвегія, яка традиційно вважається одним із найближчих союзників США в Європі, також планує посилювати оборонну співпрацю з Британією, Німеччиною, Нідерландами та Польщею. Потенційна взаємодія з Францією може включати спільні навчання та тимчасове розгортання французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в інших країнах Європи.