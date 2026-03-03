Норвегія готова до переговорів із Францією щодо ядерного стримування в Європі

Норвегія висловила готовність розпочати переговори з Францією про те, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці європейського континенту.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час виступу в парламенті, передає Politico.
Ейде наголосив, що Осло готове обговорювати це питання в межах угоди про стратегічне партнерство з Францією, проте ядерна політика країни залишається незмінною: Норвегія не розміщуватиме ядерну зброю на своїй території у мирний час.
Норвегія, яка традиційно вважається одним із найближчих союзників США в Європі, також планує посилювати оборонну співпрацю з Британією, Німеччиною, Нідерландами та Польщею. Потенційна взаємодія з Францією може включати спільні навчання та тимчасове розгортання французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в інших країнах Європи.
- 2 березня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Нідерланди, Бельгія та Греція вже погодилися взаємодіяти з Парижем у питанні ядерного стримування.
- Макрон планує створити спеціальні органи для політичного обміну та відкрити доступ союзникам до стратегічних об'єктів Франції.
- Також Франція збільшить свій арсенал ядерних боєголовок і, можливо, вперше тимчасово розгорне їх на території союзників, що фактично розширить ядерний потенціал стримування країни.