Сирський подякував Нідерландам за лідерську роль у Коаліції винищувачів

Головком провів зустріч із начальником Штабу оборони ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

Сирський подякував Нідерландам за лідерську роль у Коаліції винищувачів
Олександр Сирський і Онно Айхельсхайм
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних сил Королівства Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Нідерландів виділив для посилення України вже 20,8 млрд євро

"Особливо важливим є внесок Нідерландів у розмірі 750 млн євро до ініціативи PURL для фінансування закупівель американського озброєння. Також вдячний за лідерську роль Нідерландів у Коаліції винищувачів, зокрема - за передачу нам літаків F-16. Тепер ідеться про готовність нідерландських партнерів надати Україні симулятори цих винищувачів", - сказав Сирський.

Головком ЗСУ розповів генералу Айхельсхайму про оперативно-стратегічну обстановку на фронті. Він зазначив, що попри значні втрати особового складу і техніки, росіяни не відмовляються від продовження наступальних дій. До кінця року Кремль спланував рекрутувати ще понад 400 тисяч контрактників, щоб збільшити свій контингент в Україні до 800 тисяч військових.

"Відтак у нас немає іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога", - наголосив Сирський.

Він також поінформував нідерландського колегу про першочергові потреби ЗСУ для відбиття російської навали. Насамперед ідеться про засоби протиповітряної оборони, а також ракетне озброєння різних типів.

"Як символ вдячності за плідну співпрацю та особистий внесок у стійкість України вручив генералу Онно Айхельсхайму найвищу відзнаку Головнокомандувача ЗС України – почесний нагрудний знак "Хрест заслуги"", - додав Сирський.

