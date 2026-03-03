Щонайменше 42 цивільних загинули в Афганістані внаслідок конфлікту з Пакистаном

У ООН заявляють, що унаслідок бойових дій із Пакистаном у Афганістані загинули щонайменше 42 цивільні особи.
«Щонайменше 42 мирних жителя загинули та 104 отримали поранення в Афганістані внаслідок бойових дій з Пакистаном, що тривали з 26 лютого по 2 березня», – йдеться у повідомленні.
Агенція посилається на дані Місії ООН з допомоги Афганістану.
Що відбувається
- Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".
- Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей.
- 27 лютого міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф оголосив про "відкриту війну" з Афганістаном після того, як обидві сторони вночі обмінялися ударами через кордон, унаслідок чого загинули десятки людей.
- Пізніше пакистанські військові завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані. Пакистан заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері. Афганістан відкинув ці дані як неправдиві.