Щонайменше 42 цивільних загинули в Афганістані внаслідок конфлікту з Пакистаном

У ООН заявляють, що унаслідок бойових дій із Пакистаном у Афганістані загинули щонайменше 42 цивільні особи.

Про це пише Reuters.

«Щонайменше 42 мирних жителя загинули та 104 отримали поранення в Афганістані внаслідок бойових дій з Пакистаном, що тривали з 26 лютого по 2 березня», – йдеться у повідомленні.

Агенція посилається на дані Місії ООН з допомоги Афганістану.

