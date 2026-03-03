Ціни на газ різко зросли через війну на Близькому Сході

Ціни на газ різко зросли через іранські атаки, що призвели до зупинки видобутку в Катарі.

Про це пише Financial Times.

Іранські атаки на енергетичні об'єкти на Близькому Сході спровокували найбільше зростання цін на природний газ з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що підвищило загрозу нової енергетичної кризи, якщо конфлікт затягнеться.

QatarEnergy, найбільша у світі компанія з виробництва зрідженого природного газу, стала мішенню атак іранських безпілотників, що змусило її зупинити виробництво та спричинило зростання цін на газ на 50 відсотків на європейському та азійському ринках.

Саудівська Аравія також зупинила виробництво на великому нафтопереробному заводі.

"Катар виробляє п'яту частину світового виробництва ЗПГ і є найбільшим постачальником до Азії, що спровокує новий виток конкуренції з Європою за дефіцитні вантажі палива, які мали вирішальне значення для заміщення російських поставок", - йдеться в повідомленні.

Ціни залишаються значно нижчими за рівень, якого вони досягли під час піку енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли європейський газ досяг 340 євро за МВт-год. Але аналітики попереджають, що подальше зростання цін може відбутися, якщо розпочата США війна триватиме, а Іран спробує продовжити атаки на сусідню енергетичну інфраструктуру.

Ізраїль також закрив два морських газових родовища як запобіжний захід від нападів.

Як пише видання, після обстрілу танкерів в Перській затоці 1 березня, Іран посилив свій наступ 2 березня, відправивши хвилі безпілотників на нафтопереробні заводи Катару. Ці атаки уповільнили до повної зупинки потік нафти та газу через Ормузьку протоку. З 28 лютого протокою не проходило жодне судно, 25 з них стоять на якорі біля входу та виходу з водного шляху.