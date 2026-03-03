У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Ціни на газ різко зросли через війну на Близькому Сході

Катар та Саудівська Аравія зупинили виробництво палива.

Ціни на газ різко зросли через війну на Близькому Сході
Ілюстративне фото
Фото: “Нафтогаз”

Ціни на газ різко зросли через іранські атаки, що призвели до зупинки видобутку в Катарі.

Про це пише Financial Times.

Іранські атаки на енергетичні об'єкти на Близькому Сході спровокували найбільше зростання цін на природний газ з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що підвищило загрозу нової енергетичної кризи, якщо конфлікт затягнеться.

 QatarEnergy, найбільша у світі компанія з виробництва зрідженого природного газу, стала мішенню атак іранських безпілотників, що змусило її зупинити виробництво та спричинило зростання цін на газ на 50 відсотків на європейському та азійському ринках. 

Саудівська Аравія також зупинила виробництво на великому нафтопереробному заводі. 

 "Катар виробляє п'яту частину світового виробництва ЗПГ і є найбільшим постачальником до Азії, що спровокує новий виток конкуренції з Європою за дефіцитні вантажі палива, які мали вирішальне значення для заміщення російських поставок", - йдеться в повідомленні.

  Ціни залишаються значно нижчими за рівень, якого вони досягли під час піку енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли європейський газ досяг 340 євро за МВт-год. Але аналітики попереджають, що подальше зростання цін може відбутися, якщо розпочата США війна триватиме, а Іран спробує продовжити атаки на сусідню енергетичну інфраструктуру.

Ізраїль також закрив два морських газових родовища як запобіжний захід від нападів. 

 Як пише видання, після обстрілу танкерів в Перській затоці 1 березня, Іран посилив свій наступ 2 березня, відправивши хвилі безпілотників на нафтопереробні заводи Катару. Ці атаки уповільнили до повної зупинки потік нафти та газу через Ормузьку протоку. З 28 лютого протокою не проходило жодне судно, 25 з них стоять на якорі біля входу та виходу з водного шляху. 

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
  • У відповідь, Іран здійснив сотні ударів безпілотниками по країнах Перської затоки, пошкодивши об’єкти військової та цивільної інфраструктури, зокрема бази США.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies