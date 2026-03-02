ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Світ

ЦАХАЛ заявив про удари по мережі, яка причетна до фінансування "Хезболли" в Лівані

За кошти мережі "Хезболла" могла купувати озброєння.

ЦАХАЛ заявив про удари по мережі, яка причетна до фінансування "Хезболли" в Лівані
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах організації Al-Qard Al-Hasan у Лівані, яку ізраїльська сторона пов’язує з фінансуванням угруповання "Хезболла".

Як повідомили у ЦАХАЛ, ціллю операції стали активи асоціації Al-Qard Al-Hasan, що, за даними ізраїльських військових, використовується для фінансового забезпечення діяльності "Хезболли". 

У Силах оборони Ізраїлю додали, що Al-Qard Al-Hasan є структурою, яка формально позиціонується як цивільна фінансова установа, фактично забезпечує рух коштів для виплат, переказів та інших фінансових операцій, пов’язаних із діяльністю угруповання.

За твердженням ізраїльської сторони, "Хезболла" створила паралельну фінансову мережу, яка функціонує окремо від офіційної банківської системи Лівану. 

У ЦАХАЛ заявляють, що через Al-Qard Al-Hasan здійснювалися зберігання коштів, виплата винагород та перекази фінансування, зокрема з Ірану. Ці ресурси могли використовуватися для придбання озброєння та матеріалів військового призначення.

У ЦАХАЛ назвали діяльність фінансової мережі загрозою для безпеки держави та заявила про намір і надалі вживати заходів проти "Хезболли".

﻿
