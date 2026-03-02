ЦАХАЛ заявив про удари по мережі, яка причетна до фінансування "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах організації Al-Qard Al-Hasan у Лівані, яку ізраїльська сторона пов’язує з фінансуванням угруповання "Хезболла".

Як повідомили у ЦАХАЛ, ціллю операції стали активи асоціації Al-Qard Al-Hasan, що, за даними ізраїльських військових, використовується для фінансового забезпечення діяльності "Хезболли".

У Силах оборони Ізраїлю додали, що Al-Qard Al-Hasan є структурою, яка формально позиціонується як цивільна фінансова установа, фактично забезпечує рух коштів для виплат, переказів та інших фінансових операцій, пов’язаних із діяльністю угруповання.

За твердженням ізраїльської сторони, "Хезболла" створила паралельну фінансову мережу, яка функціонує окремо від офіційної банківської системи Лівану.

У ЦАХАЛ заявляють, що через Al-Qard Al-Hasan здійснювалися зберігання коштів, виплата винагород та перекази фінансування, зокрема з Ірану. Ці ресурси могли використовуватися для придбання озброєння та матеріалів військового призначення.

У ЦАХАЛ назвали діяльність фінансової мережі загрозою для безпеки держави та заявила про намір і надалі вживати заходів проти "Хезболли".