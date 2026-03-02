СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Зеленський: поки що впливу війни в Ірані на постачання зброї нема, але в випадку затяжного конфлікту – буде

Бойові дії проти Ірану президент вважає хорошим сигналом для Владіміра Путіна.

Зеленський: поки що впливу війни в Ірані на постачання зброї нема, але в випадку затяжного конфлікту – буде
Фото: Скриншот

Україну турбує питання, чи не позначиться на постачанні їй ракет протиповітряної оборони PAC-3 спалах конфлікту на Близькому Сході. Сьогодні відповідне питання обговорили з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомив президент Володимир Зеленський 2 березня в аудіокоментарі журналістам.

Наразі США і Європа подібні сигнали не надсилали. Поки що програма PURL працює.

“Поки що все йде, як йшло. Але, безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна, якщо вона буде довгою, інтенсивність бойових дій будуть впливатиме на кількість ППО для нас”, – сказав глава держави. 

Він додав, що зараз впливу війни в Ірані на постачанні Україні не бачать. Обсяги надходжень не зменшилися, але минула лише доба, тож для висновків зарано.

Тривалі бойові дії вплинуть на постачання, впевнений президент. Але треба працювати над вітчизняним виробництвом зброї.


