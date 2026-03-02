Україну турбує питання, чи не позначиться на постачанні їй ракет протиповітряної оборони PAC-3 спалах конфлікту на Близькому Сході. Сьогодні відповідне питання обговорили з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомив президент Володимир Зеленський 2 березня в аудіокоментарі журналістам.

Наразі США і Європа подібні сигнали не надсилали. Поки що програма PURL працює.

“Поки що все йде, як йшло. Але, безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна, якщо вона буде довгою, інтенсивність бойових дій будуть впливатиме на кількість ППО для нас”, – сказав глава держави.

Він додав, що зараз впливу війни в Ірані на постачанні Україні не бачать. Обсяги надходжень не зменшилися, але минула лише доба, тож для висновків зарано.

Тривалі бойові дії вплинуть на постачання, впевнений президент. Але треба працювати над вітчизняним виробництвом зброї.



