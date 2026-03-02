BBC: унаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинула 31 людина

Унаслідок ізраїльських ударів по Бейруту та південному Лівану загинула 31 людина.
Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану.
Ще 149 отримали поранення.
У заяві додається, що кількість жертв є попередньою.
- Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір раніше заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти угруповання "Хезболла", яка, ймовірно, триватиме кілька днів.
- Сьогодні Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків "Хезболли" в Лівані.