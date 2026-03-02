BBC: унаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинула 31 людина

Унаслідок ізраїльських ударів по Бейруту та південному Лівану загинула 31 людина.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану.

Ще 149 отримали поранення.

У заяві додається, що кількість жертв є попередньою.