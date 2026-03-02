СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
BBC: унаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинула 31 людина

Ще 149 отримали поранення.

BBC: унаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинула 31 людина
Наслідки обстрілу Бейруту, 2 березня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ізраїльських ударів по Бейруту та південному Лівану загинула 31 людина.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану.

У заяві додається, що кількість жертв є попередньою.

