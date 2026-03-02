Ізраїль заявив про початок наступальної операції проти «Хезболли» у Лівані

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали «наступальну кампанію» проти угруповання «Хезболла», яка, ймовірно, триватиме кілька днів.

Його цитує Times of Israel.

«Ми розпочали наступальну кампанію проти “Хезболли”. Ми більше не лише в обороні – тепер ми переходимо в наступ», – сказав він під час наради з оцінки ситуації після нічних ракетних і дронових атак «Хезболли» по Ізраїлю.

За його словми, потрібно готуватися до декількох днів бойових дій.

«Нам потрібна висока оборонна готовність і постійна наступальна підготовка, хвилями», – додав Замір.

Після ракетних обстрілів Ізраїль уже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях «Хезболли» в Бейруті та на півдні Лівану.