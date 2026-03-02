Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про початок наступальної операції проти «Хезболли» у Лівані

Ізраїль заявив про початок наступальної операції проти «Хезболли» у Лівані
Ілюстративне фото
Фото: t.me/idfofficial

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали «наступальну кампанію» проти угруповання «Хезболла», яка, ймовірно, триватиме кілька днів.

Його цитує Times of Israel.

«Ми розпочали наступальну кампанію проти “Хезболли”. Ми більше не лише в обороні – тепер ми переходимо в наступ», – сказав він під час наради з оцінки ситуації після нічних ракетних і дронових атак «Хезболли» по Ізраїлю.

За його словми, потрібно готуватися до декількох днів бойових дій.

«Нам потрібна висока оборонна готовність і постійна наступальна підготовка, хвилями», – додав Замір.

Після ракетних обстрілів Ізраїль уже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях «Хезболли» в Бейруті та на півдні Лівану.

﻿
