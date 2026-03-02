Ізраїль заявив про початок наступальної операції проти «Хезболли» у Лівані

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали «наступальну кампанію» проти угруповання «Хезболла», яка, ймовірно, триватиме кілька днів.
«Ми розпочали наступальну кампанію проти “Хезболли”. Ми більше не лише в обороні – тепер ми переходимо в наступ», – сказав він під час наради з оцінки ситуації після нічних ракетних і дронових атак «Хезболли» по Ізраїлю.
За його словми, потрібно готуватися до декількох днів бойових дій.
«Нам потрібна висока оборонна готовність і постійна наступальна підготовка, хвилями», – додав Замір.
Після ракетних обстрілів Ізраїль уже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях «Хезболли» в Бейруті та на півдні Лівану.
- Зокрема, сьогодні писали про те, що Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли» в Лівані.