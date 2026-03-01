США застосували клони “Шахедів” проти Ірану

США застосували безпілотники-камікадзе LUCAS, створені на базі іранського Shahed-136, проти Ірану.

Про це повідомило на X Центральне командування США, що відповідає за підготовку та ведення військових операцій США та підтримку військових контактів з військовими Близького Сходу та Центральної Азії.

Безпілотники LUCAS були розроблені як дешева ударна зброя, альтернатива дорогим ракетам. Їх вартість складає всього 35 тисяч доларів.

За інформацією видання The War Zone, конструкція LUCAS включає функції, що дозволяють «автономну координацію, що робить їх придатними для ройової тактики та мережецентричних ударів». Зокрема, деякі дрони оснащені терміналами Starlink для віддаленого керуванння – такі ж донедавна застосовувала російська армія для ударів по Україні.

Співрозмовники The War Zone в оборонній сфері США зазначали, що конструкція безпілотника LUCAS безпосередньо базована на Shahed-136.

«Американські військові отримали іранський шахед, – розповів один з них. – Ми перевірили його та провели зворотний інжиніринг. Ми співпрацюємо з низкою американських компаній у сфері інновацій. Безпілотник LUCAS є результатом цих зусиль. Він майже повністю відповідає дизайну Шахеда».

Події на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.

А президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.

Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.

Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.