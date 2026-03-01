ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Сибіга: Доміно повалених диктаторів має продовжуватися – падіння Путіна неминуче

Трохи більше ніж за рік Путін втратив трьох своїх "найближчих друзів"-диктаторів.

Сибіга: Доміно повалених диктаторів має продовжуватися – падіння Путіна неминуче
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголошує, що російський диктатор Владімір Путін втратив трьох своїх "найближчих друзів" трохи більше ніж за рік, що свідчить про зменшення впливу Росії у світі. 

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х.

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх "найближчих друзів" трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", – підкреслює Андрій Сибіга.

Як додає очільник МЗС, така динаміка доводить три речі: "по-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається".

По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

І по-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.

"Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", – підсумував він.

