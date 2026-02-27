Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаКультура

У Флориді скасували концерт Вадима Репіна після критики української та міжнародної громади

Після низки скасованих виступів в Європі,російський пропутніський скрипаль планував концерт у Флориді напередодні чергової річниці злочинів в Бучі.

CultHub
У Флориді скасували концерт Вадима Репіна після критики української та міжнародної громади
Тодішній художній керівник Маріїнського театру Валерій Гергієв та президент РФ Володимир Путін після вистави в Маріїнському теат
Фото:  EPA/UPG

Концерт російського скрипаля Вадима Репіна у місті Палм-Біч у штаті Флорида, запланований у межах програми Palm Beach Symphony, скасували після публічної критики з боку українських та міжнародних організацій.

Виступ мав відбутися у березні в Kravis Center у рамках серії Masterclass, а також передбачав проведення майстер-класу для учнів шкільного округу Палм-Біч. Проти участі музиканта виступила Ukrainian Association of Florida та низка інших громадських організацій. Серед них Arts Against Aggression.

Активісти заявляли про зв’язки Репіна з чинним російським режимом через його дружину — Світлану Захарову, яка є членкинею партії президента РФ Володимир Путін та перебуває під санкціями України. Також її ім’я фігурує у матеріалах Фонду боротьби з корупцією, заснованого опозиційним політиком Олексієм Навальним, як особи, що підтримувала виборчі кампанії Путіна.

Громадські організації створили петицію та надіслали відкриті листи до організаторів із закликом скасувати подію. Окреме обурення викликав запланований майстер-клас для школярів.

Організатори офіційно не деталізували причини скасування концерту. Водночас ситуація довкола виступу викликала широку дискусію про участь російських митців у міжнародних подіях на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies