Після низки скасованих виступів в Європі,російський пропутніський скрипаль планував концерт у Флориді напередодні чергової річниці злочинів в Бучі.

Тодішній художній керівник Маріїнського театру Валерій Гергієв та президент РФ Володимир Путін після вистави в Маріїнському теат

Концерт російського скрипаля Вадима Репіна у місті Палм-Біч у штаті Флорида, запланований у межах програми Palm Beach Symphony, скасували після публічної критики з боку українських та міжнародних організацій.

Виступ мав відбутися у березні в Kravis Center у рамках серії Masterclass, а також передбачав проведення майстер-класу для учнів шкільного округу Палм-Біч. Проти участі музиканта виступила Ukrainian Association of Florida та низка інших громадських організацій. Серед них Arts Against Aggression.

Активісти заявляли про зв’язки Репіна з чинним російським режимом через його дружину — Світлану Захарову, яка є членкинею партії президента РФ Володимир Путін та перебуває під санкціями України. Також її ім’я фігурує у матеріалах Фонду боротьби з корупцією, заснованого опозиційним політиком Олексієм Навальним, як особи, що підтримувала виборчі кампанії Путіна.

Громадські організації створили петицію та надіслали відкриті листи до організаторів із закликом скасувати подію. Окреме обурення викликав запланований майстер-клас для школярів.

Організатори офіційно не деталізували причини скасування концерту. Водночас ситуація довкола виступу викликала широку дискусію про участь російських митців у міжнародних подіях на тлі повномасштабної війни Росії проти України.