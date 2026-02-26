Opera Aperta покаже нову оперу в Києві, Відні та Роттердамі

10 травня лабораторія сучасної опери Opera Aperta представить нову оперу Mōdraniht. Songs of Winter War Ілла Разумейка та Романа Григоріва. Про це повідомили організатори.

Автори описують новий твір як “ризоматичний театральний есей у жанрі «opera practica» — мануал, присвячений тому, як робити оперу під час війни, який, у процесі розгортання, перетворюється на реквієм за знищеними тілами та ландшафтами; це подорож між часами, війнами, географіями”. Mōdraniht – у північній мітології найдовша ніч, “ніч матерів”, з 21 на 22 грудня. Мешканці гірських сіл проводять у цю ніч ритуальний танець, відганяючи злі сили від своїх будинків, для того, щоб зустріти Сонце, що наново народжується кожного року.

Премʼєра Mōdraniht. Songs of Winter War відбудеться в Києві у МЦКМ в межах 1-го міжнародного фестивалю театру та перформативного мистецтва КЇ Fest, що пройде 7-10 травня. Після цього виставу представлять на Роттердамському оперному фестивалі O.Festival, а також на Wiener Festwohen — міжнародному фестивалі сучасного театру, опери, перформансу та міждисциплінарного мистецтва у Відні.

“Запрошення вистави на O.Festival та Wiener Festwochen ще до її офіційної прем’єри — це для нас не просто графік гастролей, а підтвердження інституційної довіри. Системно вибудовуємо партнерства, де репутація команди є достатнім аргументом для такої співпраці. Починаємо 10 травня в Києві, продовжуємо у травні-червні на ключових європейських майданчиках.” — ділиться продюсерка Ольга Дятел.

Опера Mōdraniht. Songs of Winter War є заключною частиною “екологічної трилогії” Opera Aperta, розпочатої створенням археологічної опери Chornobyldorf у 2020 році та GAIA-24. Opera del Mondo у 2023-2024 роках. Усі ці твори об’єднані темами екологічних катастроф останніх десятиліть, спричинених тоталітарними режимами СРСР (Чорнобиль та Аральське море) та РФ (підрив Каховської греблі).

Команда розпочала роботу над оперою Mōdraniht. Songs of Winter War у 2024 році серією зимових експедицій, що охопили українські Карпати, Центральну Азію (Аральське море в Узбекистані , Іспанію (la Vijanera, зимовий карнавал у горах півночі країни).

Фото: Ілля Разумейко Експедиція на Аральське Море

Попередні вистави композиторів-засновників Opera Aperta Романа Григоріва та Іллі Разумейка, що створювались в сценічних просторах українських ландшафтів (Чорнобильська зона відчуження, острів Хортиця) та київської архітектури (Мистецький Арсенал, Музей Ханенків, бібліотека ім. Вернадського), були презентовані на провідних фестивалях Європи та Америки, серед яких Роттердамський оперний фестиваль, Musiktheatertage Wien, театральне трієнале Theater der Welt, Венеційська бієнале, фестиваль Prototype в Нью-Йорку, Huddersfield Contemporary Music Festival у Великобританії та отримали низку нагород як визначні твори, які розвивають жанр музичного театру та сучасної опери у широкому міжнародному контексті (Music Theater Now Award, Classical Next Innovation Award, Royal Philharmonic Society Award).

Mōdraniht. Songs of Winter War створена у партнерстві Opera Aperta, proto produkcia та КЇ FEST. Фінансову підтримку підготовчого етапу та експедицій надали Фонд стійкості Goethe-Institut в Україні (12 000 EUR) та “KEY WORK: Мистецькі гранти” RIBBON International у партнерстві з Jam Factory Art Center (6 400 EUR).