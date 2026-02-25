На столичному вокзалі встановили інсталяцію художниці Лесі Хоменко

До роковини повномасштабної війни на Центральному залізничному вокзалі в Києві представили роботу художниці Лесі Хоменко «Бій в окопі». Про це повідомила Укрзалізниця.

В інсталяції Хоменко поєднала живопис та скульптуру. Арт-обʼєкт створений у вигляді 30-метрового полотна у формі траншеї – утворюючи вузькі проходи, робота нагадує окоп. Її архітектурна форма змодельована на основі відеоматеріалів з натільної камери військового Третьої штурмової бригади, яке було у вільному доступі на YouTube.

«Це відео, тривалістю 2,5 хвилини, яке я ретельно переглянула по кадрах. Обравши декілька, я зробила горизонтальну композицію в формі таймлайну, де на картині одночасно можна побачити початок, середину і кінець сюжету – тим самим я деконструюю хронологію оригінального документу», – пояснює Хоменко.

Мисткиня створила роботу в «Червоній залі» вокзалу, де тимчасово розташована її художня студія.

Раніше композицію показали на персональній виставці «Уявна відстань» в Pinchuk Art Centre.

Про Лесю Хоменко: