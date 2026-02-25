На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаКультура

Міжнародна Букерівська премія оголосила лонг-лист з 13 романів

На престижну книжкову нагороду претендують автори, яких було перекладено англійською мовою.

Журі престижної британської літературної Букерівської премії визначилося із 13 закордонними претендентами на отримання нагороди у міжнародній категорії.

Як пише сайт премії, експерти на чолі з письменницею Наташею Браун підібрали різні за стилем та тематикою романи, які варіюються від "кишенькового" формату до товстих фоліантів і від опису руйнівних наслідків війни до відьом, в'язниць з привидами і посилань на кінематограф.

Загалом журі розглянуло 128 романів, які перекладені та видані або готуються до друку англійською мовою упродовж періоду з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року. 31 березня буде оголошено шорт-лист, а переможця назвуть у Лондоні 19 травня.

Лонг-лист Міжнародного Букера-2026

  • "Тихі ночі в Тегерані", Шіда Базяр, переклад з німецької 
  • "Ми зелені і тремтимо", Габріела Кабесон Камара, переклад з іспанської 
  • "Солдат, якого пам'ятають" Анжет Даанє, переклад з нідерландської 
  • "Дезертири", Матіас Енара, переклад з французької 
  • "Невелика втіха", Іа Генберг, переклад зі шведської 
  • "Та, що залишається" Рене Карабаш, переклад з болгарської 
  • "Режисер", Даніель Кельман, переклад з німецької 
  • "На землі, як вона є", Ана Паула Майя, переклад з португальської 
  • "Герцог", Маттео Мельхіоре, переклад з італійської 
  • "Відьма", Марі Ндіає, переклад з французької 
  • "Жінки без чоловіків", Шахрнуш Парсіпур, переклад з перської 
  • "Воскове дитя", Ольга Равн, переклад з данської 
  • "Подорожній щоденник Тайваню", Ян Шуанцзі, переклад з китайської 

 Букерівську премію-2025 серед англомовних авторів здобув Девід Салай за роман "Плоть".

