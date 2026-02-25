Міжнародна Букерівська премія оголосила лонг-лист з 13 романів

Журі престижної британської літературної Букерівської премії визначилося із 13 закордонними претендентами на отримання нагороди у міжнародній категорії.

Як пише сайт премії, експерти на чолі з письменницею Наташею Браун підібрали різні за стилем та тематикою романи, які варіюються від "кишенькового" формату до товстих фоліантів і від опису руйнівних наслідків війни до відьом, в'язниць з привидами і посилань на кінематограф.

Загалом журі розглянуло 128 романів, які перекладені та видані або готуються до друку англійською мовою упродовж періоду з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року. 31 березня буде оголошено шорт-лист, а переможця назвуть у Лондоні 19 травня.

Лонг-лист Міжнародного Букера-2026

"Тихі ночі в Тегерані", Шіда Базяр, переклад з німецької

"Ми зелені і тремтимо", Габріела Кабесон Камара, переклад з іспанської

"Солдат, якого пам'ятають" Анжет Даанє, переклад з нідерландської

"Дезертири", Матіас Енара, переклад з французької

"Невелика втіха", Іа Генберг, переклад зі шведської

"Та, що залишається" Рене Карабаш, переклад з болгарської

"Режисер", Даніель Кельман, переклад з німецької

"На землі, як вона є", Ана Паула Майя, переклад з португальської

"Герцог", Маттео Мельхіоре, переклад з італійської

"Відьма", Марі Ндіає, переклад з французької

"Жінки без чоловіків", Шахрнуш Парсіпур, переклад з перської

"Воскове дитя", Ольга Равн, переклад з данської

"Подорожній щоденник Тайваню", Ян Шуанцзі, переклад з китайської

Букерівську премію-2025 серед англомовних авторів здобув Девід Салай за роман "Плоть".