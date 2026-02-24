Києво-Печерська лавра відкриває доступ до Ближніх печер

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" відкриває доступ на територію Ближніх печер.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Настав історичний момент - оскільки ми знову відкриваємо доступ до Ближніх печер. Це насправді історичне рішення, тому що Лавра вкотре нам показує, що це міцний фундамент нашого народу, нашої держави, наша освітня і духовна опора. Тому відкриття доступу до цих печер - це величезна заслуга партнерства держави і Православної церкви України", - сказала Бережна.

За її словами, доступ для відвідувачів буде відкрито з 25 лютого.

Раніше також повідомлялося, що Мінкультури передало ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври.