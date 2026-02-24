Ґендальф за Україну: Iєн Мак-Келлен зачитав вірш ветерана Артура Дроня до роковини війни

Iєн Мак-Келлен, відомий ролями Ґендальфа у «Володарі перснів» та Магнето в «Люди Ікс», прочитав вірш ветерана Артура Дроня до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила організація Ukraine Wow.
Йдеться про твір мілітарної поезії «Перше до коринтян» у перекладі англійською мовою. Вірш переосмислює роль любові в контексті війни як рушія готовності до самопожертви та витримки на полі бою.
Про сера Iєна Мак-Келлена:
-
британський актор;
-
у 1991 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі;
-
був двічі номінований на премію Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Боги і монстри» і за кращу чоловічу роль другого плану у «Володар перснів: Братерство персня»;
-
лауреат премії Тоні та «Золотий глобус».
Про Артура Дроня:
-
український поет та ветеран російсько-української війни;
-
у 2022 році пішов добровольцем 125-ту окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ, а пізніше служив на фронті у Донецькій та Харківській областях;
-
у 2025 році зазнав поранення і його демобілізували;
-
видав дві поетичні збірки: «Гуртожиток №6» (2022) та «Тут ми були» (2023), а також прозову збірку «Гемінґвей нічого не знає» (2025), за яку здобув премію імені Юлія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики.