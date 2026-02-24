FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Ґендальф за Україну: Iєн Мак-Келлен зачитав вірш ветерана Артура Дроня до роковини війни

Актор зачитав «Перше до коринтян» англійською.

Iєн Мак-Келлен, відомий ролями Ґендальфа у «Володарі перснів» та Магнето в «Люди Ікс», прочитав вірш ветерана Артура Дроня до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила організація Ukraine Wow.

Йдеться про твір мілітарної поезії «Перше до коринтян» у перекладі англійською мовою. Вірш переосмислює роль любові в контексті війни як рушія готовності до самопожертви та витримки на полі бою.

Про сера Iєна Мак-Келлена:

  • британський актор;

  • у 1991 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі;

  • був двічі номінований на премію Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Боги і монстри» і за кращу чоловічу роль другого плану у «Володар перснів: Братерство персня»;

  • лауреат премії Тоні та «Золотий глобус».

Про Артура Дроня:

  • український поет та ветеран російсько-української війни;

  • у 2022 році пішов добровольцем 125-ту окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ, а пізніше служив на фронті у Донецькій та Харківській областях;

  • у 2025 році зазнав поранення і його демобілізували;

  • видав дві поетичні збірки: «Гуртожиток №6» (2022) та «Тут ми були» (2023), а також прозову збірку «Гемінґвей нічого не знає» (2025), за яку здобув премію імені Юлія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики.

﻿
