Ґендальф за Україну: Iєн Мак-Келлен зачитав вірш ветерана Артура Дроня до роковини війни

Iєн Мак-Келлен, відомий ролями Ґендальфа у «Володарі перснів» та Магнето в «Люди Ікс», прочитав вірш ветерана Артура Дроня до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила організація Ukraine Wow.

Йдеться про твір мілітарної поезії «Перше до коринтян» у перекладі англійською мовою. Вірш переосмислює роль любові в контексті війни як рушія готовності до самопожертви та витримки на полі бою.

Про сера Iєна Мак-Келлена:

британський актор;

у 1991 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі;

був двічі номінований на премію Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Боги і монстри» і за кращу чоловічу роль другого плану у «Володар перснів: Братерство персня»;

лауреат премії Тоні та «Золотий глобус».

Про Артура Дроня: