Помер 53-річний актор Ерік Дейн, зірка серіалів "Анатомія Грей" та "Ейфорія"

Родина попросила поважати їхню приватність у цей складний час.

Актор Ерік Дейн
Фото: EPA/UPG

Актор Ерік Дейн, відомий за ролями у популярних серіалах "Ейфорія" та "Анатомія Грей", помер у четвер у віці 53 років, менш ніж через рік після того, як публічно повідомив про свій діагноз – аміотрофічний бічний склероз (ALS).

Про це пише The Guardian.

За словами представників актора, останні дні він провів у колі близьких друзів, дружини акторки Ребекки Гейгарт та двох доньок. Під час боротьби з хворобою Дейн активно виступав за підвищення обізнаності та підтримку досліджень ALS. Родина попросила поважати їхню приватність у цей складний час.

Дейн прославився роллю доктора Марка Слоуна у "Анатомії Грей": спочатку його запросили лише на один епізод, але він став постійним актором серіалу на шість сезонів. Останнім часом він грав Кела Джейкобса, батька персонажа Джейкоба Елорді, у драмі HBO "Ейфорія". У третьому сезоні, який скоро вийде, актор з’явиться вже після того, як знімався, пересуваючись у візку.

Після оголошення діагнозу він казав, що вдячний за можливість продовжувати працювати й просив дати його родині спокій. 

Ерік Дейн народився в Сан-Франциско у 1972 році. Він кинув школу за місяць до випуску, щоб відвідувати курси акторської майстерності в Лос-Анджелесі, і дебютував на екрані в епізоді серіалу "Врятовані дзвінком" 1991 року. Подальші ролі включали ролі в серіалах "Чудові роки", "Одружені … з дітьми", "Зачаровані", "Розанна" та медичній драмі "Перехрестя Гідеона", перш ніж його взяли на роль у серіалі "Анатомія Грей", де він з'явився у 145 епізодах між 2006 і 2021 роками.

Пізніше Дейн знявся у таких фільмах, як "Люди Ікс: Остання битва", "Марлі та я", "День святого Валентина", "Бурлеск" та "Погані хлопці: Помреш або помреш". Він також знявся у п'яти сезонах постапокаліптичної драми "Останній корабель" та був її продюсером, у якій він зіграв капітана військового корабля ВМС США, який шукає ліки від глобальної пандемії. У 2017 році серіал був перерваний, щоб дати Дейну час подолати депресію.

У січні він мав отримати нагороду від ALS Network за підвищення обізнаності про хворобу, але через поганий стан здоров’я зміг звернутися до глядачів лише у записаному відео. У Північній Америці ALS також відомий як хвороба Лу Геріга - за ім’ям бейсболіста, якому поставили цей діагноз у 1939 році.

ALS призводить до поступової втрати контролю над м’язами: люди перестають рухатися, говорити, ковтати й зрештою дихати самостійно. Ліків від цієї хвороби немає. У середньому пацієнти живуть близько 27 місяців після встановлення діагнозу, хоча окремі випадки можуть тривати десятиліттями, як це було зі Стівеном Гокінгом.

