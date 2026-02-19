FT: Наступні 10 днів вирішать, чи завдадуть США удару по Ірану

Дональд Трамп заявив, що наступні 10 днів вирішать, чи завдадуть США удару по Ірану, чи укладуть угоду.

Про це повідомляє Financial Times.

Вашингтон посилює розгортання масивних військових сил на Близькому Сході.

Трамп заявив, що напад США на іранські ядерні об'єкти минулого червня «повністю знищив ядерний потенціал». «Тепер нам, можливо, доведеться зробити ще один крок, або ж ні. Вони не можуть мати ядерну зброю. Дуже просто. У них не може бути, у вас не може бути миру на Близькому Сході, якщо у них є ядерна зброя».

Як пише видання, США останніми днями направляють додаткові військові ресурси до регіону після того, як Трамп наказав провести одне з найбільших нарощування військ у цьому районі з часів вторгнення США до Іраку у 2003 році.

Нарощування військових сил продовжується, оскільки США провели два раунди непрямих переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Після останніх переговорів у Женеві у вівторок прессекретарка Білого дому заявила, що «досягнуто невеликого прогресу, але ми все ще дуже далекі один від одного з деяких питань».

За словами аналітиків, США розгорнули достатньо повітряних і військово-морських сил на Близькому Сході, щоб підтримувати тижневу кампанію проти Ісламської республіки.

Вашингтон має 10 військових кораблів у водах регіону, включаючи авіаносець USS Abraham Lincoln та шість есмінців. Близько 40 000 американських військовослужбовців перебувають на Близькому Сході.Ударні авіаносні групи перекидають до регіону тисячі військовослужбовців та десятки бойових літаків.

За даними FT, США також розгорнули системи протиповітряної оборони Thaad та Patriot на базах у регіоні, оскільки Іран пообіцяв відповісти на будь-який удар, погрожуючи атакувати американські бази на Близькому Сході, а також Ізраїль.