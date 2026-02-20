«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

Брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттена-Віндзора випустили з-під варти

Арешт та допит колишнього принца тривали загалом близько 12 годин.

Брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттена-Віндзора випустили з-під варти
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор
Фото: EPA/UPG

Позбавлений титулу принца брат короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був відпущений з поліцейського відділку у графстві Норфолк після того, як пробув під вартою близько 12 годин.

Як пише BBC, розслідування проти Ендрю за звинуваченням у службовому злочині на основі інформації з "файлів Епштейна" триватиме. Але королівській особі в немилості дозволили відбути до Сандрінгема, де експринц фактично відбуває заслання в приватному маєтку монарха.  

Затримання Ендрю стало першим за понад 350 років випадком арешту представника королівської родини. У 1647 році внаслідок громадянської війни король Карл (Чарльз) І був ув'язнений і потім страчений.

Ендрю потрапив до рук поліції у свій 66-ий день народження. Його брат Чарльз підтримав дії правоохоронців і заявив, що "закон має взяти гору".  

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies