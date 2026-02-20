Брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттена-Віндзора випустили з-під варти

Позбавлений титулу принца брат короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був відпущений з поліцейського відділку у графстві Норфолк після того, як пробув під вартою близько 12 годин.

Як пише BBC, розслідування проти Ендрю за звинуваченням у службовому злочині на основі інформації з "файлів Епштейна" триватиме. Але королівській особі в немилості дозволили відбути до Сандрінгема, де експринц фактично відбуває заслання в приватному маєтку монарха.

Затримання Ендрю стало першим за понад 350 років випадком арешту представника королівської родини. У 1647 році внаслідок громадянської війни король Карл (Чарльз) І був ув'язнений і потім страчений.

Ендрю потрапив до рук поліції у свій 66-ий день народження. Його брат Чарльз підтримав дії правоохоронців і заявив, що "закон має взяти гору".