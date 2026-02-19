Найвищу посаду в британській державній службі вперше займе жінка

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер вперше призначив жінку, Антонію Ромео, на посаду секретаря кабінету міністрів – найвищу посаду в британській державній службі.

Як пише Politico, Антонія Ромео, яка нині очолює міністерство внутрішніх справ і раніше працювала старшою дипломаткою Великої Британії в Нью-Йорку, змінить Кріса Вормалда. Він залишив уряд на початку місяця після трохи більше ніж року роботи на цій традиційно "чоловічій" посаді на тлі критики з боку команди Стармера щодо повільних реформ у держслужбі.

Ромео стане першою жінкою-секретарем кабінету і відповідатиме за консультування прем’єра та контроль за виконанням урядової політики різними відомствами. Її призначення супроводжувалося суперечками: у медіа з’являлися витоки з критикою її стилю управління в Нью-Йорку та закликами до ретельнішої перевірки кандидатури. Водночас Комісія з питань державної служби заявила, що вона пройшла "всебічну перевірку" і має відмінний досвід керівництва на різних посадах у держслужбі.

Стармер, який намагається перезавантажити роботу уряду на тлі падіння рейтингів і тиску на своє лідерство, заявив, що Ромео є "правильною людиною для проведення реформ" і що він розраховує працювати з нею в період "національного оновлення".