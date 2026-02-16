ЗМІ: Стармер хоче значного збільшення витрат на оборону Британії, йдеться про мільярди фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стамер розглядає можливість значного збільшення витрат на оборону, повідомляє BBC.
Даунінг-стріт обмірковує ідею досягнення теперішнього цільового показника витрат раніше запланованого терміну, що потенційно може коштувати мільярди фунтів стерлінгів.
Стармер дав зрозуміти свою позицію минулими вихідними на Мюнхенській конференції з безпеки, заявивши світовим лідерам: “Щоб протистояти ширшій загрозі, очевидно, що нам доведеться витрачати більше і швидше”.
Минулого року прем'єр-міністр пообіцяв до квітня 2027 року спрямувати на основні оборонні потреби 2,5% валового внутрішнього продукту. Але він також висловив намір збільшити ці витрати до 3% ВВП упродовж наступної каденції парламенту. За інформацією BBC, помічники прем'єр-міністра розглядають пропозиції щодо досягнення показника у 3% до кінця роботи парламенту поточного скликання, що може тривати до 2029 року.
У січні йшлося про те, що Міністерству оборони країни потрібно додатково 28 мільярдів фунтів стерлінгів для покриття актуальних витрат протягом наступних чотирьох років.
- Раніше Стармер назвав Європу "сплячим велетнем", закликавши європейських членів НАТО об'єднати зусилля для досягнення "величезного ефекту" перед обличчям російської агресії. Британський лідер підкреслив: хоча США залишаються незамінним союзником, стратегія національної безпеки Сполучених Штатів свідчить про те, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.
- Стармер заявив, що Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій.