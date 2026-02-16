FT: Іран розпочав військово-морські навчання на тлі загострення конфлікту зі США

Корпус вартових ісламської революції розпочав навчання в Ормузькій протоці за день до запланованих переговорів Ірану зі США.

Про це пише Financial Times.

У Корпусі заявили, що маневри були розроблені для оцінки «оперативної готовності» його військово-морських підрозділів у відповідь на «потенційні військові та безпекові загрози» в протоці.

Як пише видання , ці навчання відбуваються після тижнів погроз на адресу Ірану з боку президента США Дональда Трампа, який заявив, що розглядає можливість нападу після жорстокого придушення масових протестів Ісламською республікою минулого місяця.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що понеділкові навчання були спрямовані на забезпечення «розумного контролю» Ірану над Ормузькою протокою.

За даними видання, близько третини світових морських поставок нафти щодня проходять через протоку, і Іран неодноразово погрожував блокувати весь рух через життєво важливий морський вузький пункт у разі нападу.

Щорічно Гвардія проводить у регіоні кілька військово-морських навчань. Вони включають низку операцій, від імітації тактики використання катерів-роїв до ракетних пусків. У періоди підвищеної регіональної напруженості час від часу оголошуються раптові навчання.