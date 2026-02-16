У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: Іран розпочав військово-морські навчання на тлі загострення конфлікту зі США

Корпус вартових ісламської революції розпочав навчання в Ормузькій протоці за день до запланованих переговорів Ірану зі США.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції Ірану розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці, за день до запланованих переговорів Тегерана з Вашингтоном.

Про це пише Financial Times.

У Корпусі заявили, що маневри були розроблені для оцінки «оперативної готовності» його військово-морських підрозділів у відповідь на «потенційні військові та безпекові загрози» в протоці.

Як пише видання, ці навчання відбуваються після тижнів погроз на адресу Ірану з боку президента США Дональда Трампа, який заявив, що розглядає можливість нападу після жорстокого придушення масових протестів Ісламською республікою минулого місяця.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що понеділкові навчання були спрямовані на забезпечення «розумного контролю» Ірану над Ормузькою протокою.

За даними видання, близько третини світових морських поставок нафти щодня проходять через протоку, і Іран неодноразово погрожував блокувати весь рух через життєво важливий морський вузький пункт у разі нападу.

Щорічно Гвардія проводить у регіоні кілька військово-морських навчань. Вони включають низку операцій, від імітації тактики використання катерів-роїв до ракетних пусків. У періоди підвищеної регіональної напруженості час від часу оголошуються раптові навчання.

  • Іран готовий на компроміс для досягнення ядерної угоди зі США за умови скасування санкцій. Тегеран очікує обговорень з Вашингтоном про потенційне скасування санкцій.
  • Американські військові готуються до потенційного нападу на Іран. Пентагон може розгорнути другий авіаносець на Близькому Сході.
﻿
