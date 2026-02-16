Reuters: у Росії переповнюються нафтосховища через санкції США та ЄС

Росія може різко скоротити видобуток нафти в найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку адміністрації президента США та країн Європейського Союзу обмежує експорт, а нафтосховища переповнюються.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що експорт нафти сповільнився після посилення санкцій США та введення мит на Індію за закупівлю російської нафти, а також через відмову ЄС на імпорт СПГ. На думку видання, пропозиція Європейської комісії ввести повну заборону на будь-яку діяльність, яка підтримує морський експорт російської сирої нафти, ще більше посилить тиск на Москву.

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт російської нафти морським транспортом, який у грудні становив 3,8 млн барелів на добу (б/д), у січні зменьшився до 3,4 млн б/д, а в лютому становить близько 2,8 млн б/д. Водночас обсяг нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордного рівня - понад 150 млн барелів, а багато танкерів також знизили швидкість руху.

На думку аналітиків, надалі тиск на російський експорт може посилитись, оскільки Індія, яка минулого року була найбільшим покупцем російської морської нафти, готується обмежити закупівлі для досягнення торговельної угоди зі США.

За даними Kpler, торік Індія закупила близько 1,7 млн б/д, що становить приблизно половину загального морського експорту Росії. У січні імпорт скоротився до близько 1,1 млн барелів на добу, і хоча в лютому очікується його невелике відновлення, з березня прогнозується його різке скорочення. Хоча три найбільші НПЗ - Indian Oil, Bharat Petroleum і Reliance Industries - припинили закупівлю російської нафти, імпорт Індією навряд чи впаде до нуля.

На думку аналітиків, це уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в російській нафтовій логістиці. Так, через затримання танкерів "тіньового флоту" зменшиться кількість суден, доступних для зберігання додаткової нафти в морі, що змусить виробників перенаправляти більше нафти на внутрішні сховища.

Розмір наземних сховищ Росії невідомий, оскільки уряд не публікує таких даних, але їхній обсяг, судячи з усього, є обмеженим.

Росія виробляє близько 9,3 млн барелів нафти на добу, приблизно половина з яких експортується. За таких темпів наземні сховища можуть швидко заповнитися, якщо експорт залишиться обмеженим, і єдиним можливим варіантом у цьому випадку залишиться скорочення видобутку. За даними Rystad Energy, видобуток може скоротитися на 300 000 барелів на добу в період з березня по травень.

Раніше видання Bloomberg також писало, що в Росії скорочується видобуток нафти через енергетичний тиск США.