Цього місяця на Дев'ятому з'їзді партії Північна Корея оголосить нові плани щодо розробки зброї.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що Пхеньян реалізував лише частину масштабної програми озброєнь, яку Кім Чен Ин затвердив у 2021 році.

Центральними у стратегії Кіма залишаються ядерна зброя та балістичні ракети. Зазначається, що результати розробки звичайних систем озброєння є суперечливими. Саме ці розробки – безпілотники, підводні човни та засоби космічного спостереження – мають посилити здатність КНДР виявляти цілі, координувати війська та тиснути на супротивника без застосування ядерної зброї.

Державні ЗМІ повідомляють, що у своїй доповіді Восьмому з'їзду партії Кім закликав до розробки низки систем, включно з гіперзвуковою зброєю, твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою і військовими розвідувальними супутниками та дронами.

У звіті також згадується, що проєктування нового атомного підводного човна перебуває на стадії “заключного розгляду”, також йдеться про завершення роботи над “безпілотним ударним обладнанням”, “засобами розвідки та виявлення” та “військовим розвідувальним супутником”.

Дрони, артилерія та ядерна субмарина

З 2021 року державні ЗМІ неодноразово показували, як Кім спостерігає за випробуваннями розвідувальних дронів, закликаючи надавати пріоритет безпілотним системам та штучному інтелекту для сучасної війни.

Водночас Кім Чен Ин визначив звичайні ударні спроможності як одну з ключових опор армії. Це підтверджують навчання з використанням “надвеликих” реактивних систем залпового вогню. Наприкінці 2025 року лідер КНДР наказав наростити виробництво пускових установок, які державне агентство KCNA називає “основою модернізованої артилерії великої дальності”.

Південнокорейські військові також заявили, що Північна Корея постачала Росії звичайні системи, як от 240-мм ракетні установки та 170-мм самохідні гаубиці.

У 2023 році Північна Корея представила “тактичний ядерний підводний човен”, який, за словами аналітиків, схожий на модифікований підводний човен класу "Ромео", але південнокорейські чиновники поставили під сумнів його повну функціональність.