У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСвіт

Північна Корея збудувала житловий район для сімей своїх солдатів, які загинули у війні РФ проти України

Останніми місяцями КНДР посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні.

Північна Корея збудувала житловий район для сімей своїх солдатів, які загинули у війні РФ проти України
Північна Корея збудувала житловий район для сімей загиблих військових
Фото: KCNA

У Північній Кореї повідомили про завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей солдатів, які загинули під час бойових дій на боці російських військ в Україні. 

Про це повідомляють NBC News.

На опублікованих державними ЗМІ фото лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е оглядає нову вулицю Сеппьоль та відвідує помешкання родин. Він пообіцяв віддячити “молодим мученикам”, які “пожертвували всім заради своєї батьківщини”. У своїй промові Кім сказав, що новий район символізує “дух і жертву” загиблих військовослужбовців.

Останніми місяцями Північна Корея посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні Росії проти України. Зокрема, створено стіну пам'яті та збудовано музей. Аналітики вбачають у цьому спробу зміцнити внутрішню єдність і стримати можливе громадське невдоволення.

Кім останніми місяцями відправив до Росії тисячі військових та велику кількість військової техніки, включно з артилерією та ракетами.

Північна Корея збудувала житловий район для сімей загиблих військових
Фото: KCNA
Північна Корея збудувала житловий район для сімей загиблих військових

  • За оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї, на фронті в Україні були вбиті і поранені 6000 північнокорейських військовослужбовців. Минулого року відомство заявляло про приблизно 600 полеглих.
  • Розвідники вважають, що північнокорейські війська здобувають сучасний бойовий досвід і російську технічну підтримку, що може покращити характеристики їхніх систем озброєння.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що Росія оплачує зараз 10 000 військових з КНДР.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies