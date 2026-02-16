У Північній Кореї повідомили про завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей солдатів, які загинули під час бойових дій на боці російських військ в Україні.
Про це повідомляють NBC News.
На опублікованих державними ЗМІ фото лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е оглядає нову вулицю Сеппьоль та відвідує помешкання родин. Він пообіцяв віддячити “молодим мученикам”, які “пожертвували всім заради своєї батьківщини”. У своїй промові Кім сказав, що новий район символізує “дух і жертву” загиблих військовослужбовців.
Останніми місяцями Північна Корея посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні Росії проти України. Зокрема, створено стіну пам'яті та збудовано музей. Аналітики вбачають у цьому спробу зміцнити внутрішню єдність і стримати можливе громадське невдоволення.
Кім останніми місяцями відправив до Росії тисячі військових та велику кількість військової техніки, включно з артилерією та ракетами.
- За оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї, на фронті в Україні були вбиті і поранені 6000 північнокорейських військовослужбовців. Минулого року відомство заявляло про приблизно 600 полеглих.
- Розвідники вважають, що північнокорейські війська здобувають сучасний бойовий досвід і російську технічну підтримку, що може покращити характеристики їхніх систем озброєння.
- Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що Росія оплачує зараз 10 000 військових з КНДР.