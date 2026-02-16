У Північній Кореї повідомили про завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей солдатів, які загинули під час бойових дій на боці російських військ в Україні.

Про це повідомляють NBC News.

На опублікованих державними ЗМІ фото лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е оглядає нову вулицю Сеппьоль та відвідує помешкання родин. Він пообіцяв віддячити “молодим мученикам”, які “пожертвували всім заради своєї батьківщини”. У своїй промові Кім сказав, що новий район символізує “дух і жертву” загиблих військовослужбовців.

Останніми місяцями Північна Корея посилила пропаганду, що прославляє війська, залучені у війні Росії проти України. Зокрема, створено стіну пам'яті та збудовано музей. Аналітики вбачають у цьому спробу зміцнити внутрішню єдність і стримати можливе громадське невдоволення.

Кім останніми місяцями відправив до Росії тисячі військових та велику кількість військової техніки, включно з артилерією та ракетами.

Фото: KCNA Північна Корея збудувала житловий район для сімей загиблих військових