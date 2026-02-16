Ворог атакував вісім населених пунктів Харківщини, постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Є постраждалі, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у с.Тетянівка Шевченківської громади, попередньо, постраждали 5 людей, серед них – 15-річна дитина. Зазнали гострої стресової реакції 57-річна жінка і 61-річний чоловік, щодо решти постраждалих інформація уточнюється.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА типу "Молнія";

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Івашки);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі (с. Тетянівка);

у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (с. Вільхівка), приватний будинок (сел. Слатине);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Лозова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 78 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 134 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.