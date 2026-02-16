За минулу добу ворог 63 рази обстріляв Чернігівську область, пролунало 118 вибухів.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Було декілька ударів по Семенівці. Через влучання “молнії” та FPV-дрону пошкоджений приватний будинок та службовий автомобіль одного з підприємств.

У селі Новгород-Сіверської громади внаслідок влучання FPV-дрону зруйновано житло.

У селі Сновської громади через вибух “герані” загорівся будинок. На місці працювали вогнеборці. Уночі було влучання ще одного безпілотника, який не здетонував – пошкоджена господарська будівля.

Наслідки обстрілу росіянами Чернігівщини