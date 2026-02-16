Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Минулої доби ворог пошкодив на Чернігівщині будинки та авто

За минулу добу росіяни 63 рази обстріляли область.

Минулої доби ворог пошкодив на Чернігівщині будинки та авто
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівщини

За минулу добу ворог 63 рази обстріляв Чернігівську область, пролунало 118 вибухів.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Було декілька ударів по Семенівці. Через влучання “молнії” та FPV-дрону пошкоджений приватний будинок та службовий автомобіль одного з підприємств.

У селі Новгород-Сіверської громади внаслідок влучання FPV-дрону зруйновано житло.

У селі Сновської громади через вибух “герані” загорівся будинок. На місці працювали вогнеборці. Уночі було влучання ще одного безпілотника, який не здетонував – пошкоджена господарська будівля.

Наслідки обстрілу росіянами Чернігівщини
Наслідки обстрілу росіянами Чернігівщини

  • Протягом усього тижня підрозділи Сил оборони збили 79 ударних дронів на Чернігівщині. 
