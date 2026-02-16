Армія РФ поранила двох мешканців Херсонщини

Упродовж доби унаслідок російських атак отримали поранення двоє мешканців Херсонщини. Ворог атакував 30 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Дар'ївка, Новодмитрівка, Урожайне, Дудчани, Білозерка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Станіслав, Степанівка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Інгулець, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газові труби та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.