Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Війна

Армія РФ поранила двох мешканців Херсонщини

Ворог атакував 30 населених пунктів області. 

Армія РФ поранила двох мешканців Херсонщини
Херсон
Фото: Ксенія Новицька

Упродовж доби унаслідок російських атак отримали поранення двоє мешканців Херсонщини. Ворог атакував 30 населених пунктів області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували  Берислав, Антонівка, Дар'ївка, Новодмитрівка, Урожайне, Дудчани, Білозерка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Станіслав, Степанівка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Інгулець, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газові труби та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 5 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 

﻿
