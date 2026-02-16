Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Сили оборони ліквідували 1 180 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 180 солдатів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та одну систему ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб 
  • танків – 11 676 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Дані уточнюються.

