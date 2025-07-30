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Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з Росії

Окрім мита Індія платитиме штраф за економічну співпрацю з Росією.

Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з Росії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 25% мит на імпортні товари з Індії за купівлю російської нафти.

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Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, пише Білий Дім.

"Індія завжди купувала озброєння у Росії, вони найбільший покупець енергоносіїв у Росії разом з Китаєм, в той момент, коли всі хочуть аби Росія зупинила вбивства в Україні. Все це не добре", — заявив лідер США.

Згідно із заявою Трампа, що мита 25% для Індії запроваджуються з 1 серпня.

Окрім митної ставки у 25% на імпортні товари з Індії, країна також платитиме штраф за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Фото: Білий дім
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