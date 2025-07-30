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В Японії через землетрус евакуювали Фукусіму, в США людей закликали підніматися вище через загрозу цунамі

Попередження про цунамі діють на Гавайях і Алясці. 

У США та в Японії оголосили попередження про цунамі в зв'язку з потужним землетрусом на Далекому Сході Росії. Влада Гонолулу (Гаваї) оголосила негайну евакуацію на більшості частини острова Оаху, пише BBC

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Департамент менеджменту надзвичайних ситуацій закликав вживати дій, оскільки очікуються "руйнівні хвилі цунамі". Президент Дональд Трамп порадив залишатися сильними і в безпеці. 

Люди намагаються виїхати з небезпечної зони на Гаваях
Фото: скриншот
Люди намагаються виїхати з небезпечної зони на Гаваях

Гаваї та райони на південь та південний схід Аляски перебувають під найвищим рівнем попередження, що означає, що люди повинні вжити термінових заходів для захисту життя та майна, перебравшись на вищі місця. Каліфорнія, Орегон та Вашингтон перебувають під нижчим рівнем попередження, який попереджає про сильні течії та небезпечні хвилі.

Екстрені сповіщення чинні для всього Західного узбережжя.

"Я прошу вас зберігати спокій. Якщо ви в низині, будь ласка, переберіться повище від землі", – сказав губернатор Гаваїв Джош Грін. 

Попередження про цунамі діє і в Японії. Там з міркувань безпеки евакуювали працівників атомної станції Фукусіма, яка в 2011 році пережила аварію якраз пісоя землетрусу. Це було найгіршою ядерною катастрофою в постчорнобильсому світі. 

В багатьох частинах країни люди після попередження про цунамі почали підніматися на дахи будівель. 

У Японії люди піднялися на дахи будівель на випадок цунамі
Фото: скриншот
У Японії люди піднялися на дахи будівель на випадок цунамі

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