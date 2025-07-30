Двоє німецьких військових загинули у тренувальному польоті

Двоє службовців збройних сил Німеччини загинули та ще один зник безвісти внаслідок аварії гелікоптера, яка сталася неподалік від міста Лейпциг на сході країни.

Як пише Reuters, апарат 64-го гелікоптерного крила Бундесверу здійснював тренувальний політ. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, вертоліт виконував звичні маневри, але раптом впав у річку. Причина катастрофи поки залишається невідомою.

Рятувальна команда продовжує пошуки у воді слідів третього військового, який перебував на борту.