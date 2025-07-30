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Двоє німецьких військових загинули у тренувальному польоті

Поблизу Лейпцига впав гелікоптер Бундесверу.

Двоє німецьких військових загинули у тренувальному польоті
Фото: Euronews

Двоє службовців збройних сил Німеччини загинули та ще один зник безвісти внаслідок аварії гелікоптера, яка сталася неподалік від міста Лейпциг на сході країни.

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Як пише Reuters, апарат 64-го гелікоптерного крила Бундесверу здійснював тренувальний політ. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, вертоліт виконував звичні маневри, але раптом впав у річку. Причина катастрофи поки залишається невідомою.

Рятувальна команда продовжує пошуки у воді слідів третього військового, який перебував на борту. 
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