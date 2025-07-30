Президентка Молдови поскаржилася на відсутність коаліційного партнера

Проєвропейська керівна партія PAS президентки Молдови Маї Санду в разі отримання на майбутніх парламентських виборах менше 50% підтримки ризикує залишитися без коаліційного партнера.

Як пише "Європейська правда", сама глава держави заявила про те, що не бачить, з ким її політична сила могла б утворити у новому скликанні більшість, орієнтовану на подальшу євроінтеграцію.

Санду вважає ситуацію "драматичною": або PAS самостійно набере понад половину голосів і продовжить європейський курс, або цього не станеться - і тоді, на думку президентки, "Молдова втратить усе, над чим працювали багато років: демократію, майбутнє і гроші на розвиток від ЄС".

"Нова партія" Ренато Усатого, яку експерти вважали ледь не єдиним коаліційним варіантом для Санду, президентку теж не влаштовує: вона відкинула можливість співпраці.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.