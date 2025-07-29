Хусити заявили про утримання 10 членів екіпажу грецького судна, яке вони атакували

Раніше бойовики оголосили про четверту фазу своїх військових операцій, у межах якої вони будуть атакувати будь-які судна, що ведуть бізнес з Ізраїлем.

Єменські хусити, пов'язані з Іраном, заявили, що врятували 10 моряків з грецького вантажного судна Eternity C, яке вони атакували та потопили в Червоному морі на початку липня.

Про це повідомляє Reuters.

Eternity C під прапором Ліберії стало другим судном, яке затонуло біля берегів Ємену цього місяця після неодноразових атак бойовиків хуситів за допомогою морських безпілотників та гранатометів. Інше грецьке судно Magic Seas затонуло перед цим.

Уряд Філіппін у вівторок підтвердив, що дев'ять врятованих моряків були філіппінцями.

Міністр у справах працівників-мігрантів Ханс Какдак заявив, що моряки перебувають у “хорошому фізичному стані”, посилаючись на свідчення їхніх сімей, і що уряд працює над забезпеченням їхнього звільнення та безпечного повернення.

Удари по двох суднах ознаменували поновлення нападів хуситів на судноплавство у регіоні. Хусити завдали ударів по понад 100 суднах між листопадом 2023 року та груднем 2024 року, що, за їхніми словами, було проявом солідарності з палестинцями у війні у Смузі Гази.

Екіпаж судна Eternity C та троє озброєних охоронців були змушені покинути корабель після нападів. Десять осіб врятувала приватна місія, вважається, що ще п'ять людей загинули, а десятьох утримують хусити.

Вчора хусити опублікували відео з 10 моряками, у якому вони контактують зі своїми родинами і стверджують, що не знали про заборону хуситів на прохід суден до ізраїльських портів. Корабель прямував до ізраїльського порту Ейлат для завантаження добрив.

У неділю бойовики оголосили про четверту фазу своїх військових операцій, у межах якої вони будуть атакувати будь-які судна, що належать компаніям, які ведуть бізнес з ізраїльськими портами, незалежно від їхньої національності.

Після нещодавніх нападів Греція заявила, що розгорне рятувальне судно в Червоному морі для допомоги в морських аваріях та захисту моряків.