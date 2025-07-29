FT: Трамп заблокував президенту Тайваню зупинку у Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту.

Про це пише Financial Times.

Лай планував побувати транзитом у США у серпні дорогою до Парагваю, Гватемали та Белізу, які офіційно визнають Тайвань. Але Штати відмовили Лаю, заявили джерела, знайомі з рішенням.

Водночас Тайбей заявив, що президент не планує подорожувати за кордон найближчим часом, оскільки Тайвань оговтується від нещодавнього тайфуну і веде переговори зі США щодо тарифів.

“Особи, знайомі з цим питанням, сказали, що його рішення не подорожувати було прийнято після того, як йому сказали, що йому не дозволять відвідати Нью-Йорк”, ‒ зазначає FT.

Рішення Білого дому посилить занепокоєння серед прихильників Тайваню у Вашингтоні щодо того, що Трамп займає пом'якшення позиції щодо Китаю, наполягаючи на проведенні саміту з президентом Сі Цзиньпіном.

Газета раніше повідомила, що Міністерству торгівлі США наказали заморозити заплановані експортні обмеження проти Китаю, Штати також дозволили продаж потужних чипів штучного інтелекту Китаю.

Китай заперечує проти візиту тайванських лідерів до США, які не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайбейом. У 2023 році адміністрація Джо Байдена дозволила тодішній президентці Цай Інвень зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Белізу та Гватемали.

FT додає, що незрозуміло, чи США лише відмовили Лаю у дозволі на відвідування Нью-Йорка, чи йому сказали, що він взагалі не може проїхати через країну. Високопоставлений американський чиновник заявив, що обидві сторони “працюють над виправленням ситуації” і що жодної поїздки не скасували.

Бонні Глейзер, експертка з питань Китаю та Тайваню Німецького фонду Маршалла, заявила, що рішення США свідчить про те, що “Трамп хоче уникнути подразнення Пекіна, поки тривають переговори між США та Китаєм, а також розпочинається планування можливого саміту з Сі Цзиньпіном”.

Глейзер сказала, що це рішення нагадує події першого терміну Трампа, коли він відклав продаж зброї Тайваню та “вийшов з-під контролю” після того, як Алекс Вонг, високопоставлений чиновник Державного департаменту, який обіймав посаду заступника радника з національної безпеки на початку цієї адміністрації, відвідав Тайвань, щоб виступити на конференції.

Кілька людей, знайомих з ситуацією, заявили, що адміністрація Трампа намагалася уникнути загрози торговельним переговорам з Китаєм. Міністр фінансів Скотт Бессент та віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен розпочали вчора третій раунд переговорів у Стокгольмі.

Адміністрація Трампа також утрималася від жорстких дій проти Китаю після того, як Пекін у травні уповільнив експорт рідкісноземельних елементів до США, використовуючи своє домінування в галузі як важіль тиску проти Вашингтона.