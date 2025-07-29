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У Стокгольмі розпочався другий день переговорів США та Китаю щодо торгового перемир'я

Імовірно, сторони домовляться про чергове 90-денне "перемир'я".

У Стокгольмі розпочався другий день переговорів США та Китаю щодо торгового перемир'я
Прапори Китаю та США
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 29 липня, у вівторок американські та китайські чиновники розпочали другий день переговорів у Стокгольмі, щоб урегулювати економічні суперечки між двома найбільшими економіками світу.

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Про це пише Reuters.

Хоча переговори навряд чи призведуть до негайного прориву, обидві сторони можуть погодитися на чергове 90-денне продовження тарифного "перемир’я", укладене в середині травня. І це також може спонукати до особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна пізніше цього року, хоча Трамп заперечив, що докладав зусиль для її проведення. Він написав у своїй соцмережі, що можливо поїде до Китаю, "але лише на запрошення президента Сі, яке вже надійшло". 

Делегації провели понад п’ять годин перемовин у понеділок в урядовій будівлі Розенбад – резиденції прем’єр-міністра Швеції в центрі Стокгольма. У вівторок вранці туди прибув міністр фінансів США Скотт Бессент після окремої зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Туди ж приїхав і віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен.

Після першого дня перемовин жодна зі сторін не зробила публічних заяв.

Китай має досягти довгострокової тарифної угоди з адміністрацією Трампа до 12 серпня, після попередніх домовленостей, досягнутих у травні та червні, щодо припинення ескалації взаємних тарифів і обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів.

Без досягнення угоди світові ланцюги постачання можуть знову зазнати потрясінь через повернення американських мит до потрійного рівня, що фактично означатиме торговельне ембарго між двома країнами.

Переговорам у Стокгольмі передувала найбільша торгова угода Трампа з Євросоюзом, яку уклали в неділю. У ній прописані 15% тарифи на більшість товарів, які експортує ЄС до США, а також угода з Японією.

Тим часом у Вашингтоні сенатори від обох партій планують цього тижня подати законопроєкти, спрямовані проти Китаю через порушення прав меншин, опозиції та ситуацію з Тайванем. Це може ускладнити переговори у Стокгольмі.

За даними джерел видання, президент Тайваню Лай Цін-де ймовірно, відкладе заплановану на серпень поїздку до США, яку попередньо обговорювала його команда з адміністрацією Трампа. 

Можливий візит міг би викликати обурення в Пекіні й зірвати торговельні переговори, оскільки Китай вважає Тайвань своєю територією, попри те, що Тайвань відкидає такі претензії, а США демонструють підтримку Тайбею.

Попередні раунди переговорів між США та Китаєм у Женеві й Лондоні, які пройшли у травні й червні, були зосереджені на зниженні взаємних тарифів і відновленні поставок рідкісноземельних мінералів, чипів H20 від Nvidia, а також інших товарів, які обидві сторони обмежили.

Вашингтон також критикує Китай за модель економіки, через що, на думку США, ринки світу насичуються дешевими товарами. Натомість Пекін звинувачує США у використанні експортного контролю в сфері безпеки для стримування китайського технологічного розвитку.

Бессент уже заявляв про можливість продовження дедлайну та наголосив, що хоче, аби Китай переформатував свою економіку в бік внутрішнього споживання. Це ціль, якої американські політики домагаються десятиліттями.

Експерти вважають, що переговори між США та Китаєм значно складніші, ніж із іншими азійськими країнами, і потребують більше часу. Контроль Китаю над глобальним ринком рідкісноземельних мінералів і магнітів, які використовуються у військовій техніці, автомобілях та іншій продукції, є сильним важелем тиску на американську промисловість.
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