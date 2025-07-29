Щонайменше 30 людей загинули на околицях Пекіна після сильних злив, що зійшли на північ Китаю, повідомили державні ЗМІ.
“Станом на північ понеділка внаслідок останньої хвилі сильних злив у Пекіні загинуло 30 людей”, – повідомило державне інформаційне агентство “Сіньхуа”.
За даними державного мовника CCTV, з китайської столиці евакуювали понад 80 000 людей.
28 смертей зафіксовано в горбистому районі Міюнь та дві в Яньціні, обидва з яких розташовані на околиці розлогого міста, далеко від центру.
Інтенсивні дощі обрушилися на північ Китаю протягом вихідних, зокрема в провінціях Хебей, Цзілінь та Шаньдун. Дощі посилилися навколо Пекіна в понеділок.
Район Хуайжоу на півночі столиці та Фаншань на південному заході також сильно постраждали.
Дороги та комунікаційна інфраструктура були пошкоджені, а понад 130 сіл залишилися без електроенергії.
Зсув, що стався раніше того ж дня в провінції Хебей поблизу Пекіна, забрав життя чотирьох людей, повідомила CCTV, додавши, що вісім людей досі вважаються зниклими безвісти.
У понеділок увечері лідер Китаю Сі Цзиньпін видав наказ про пошуково-рятувальні роботи і закликав владу пришвидшити переселення мешканців районів, що перебувають під загрозою повені.
Heavy rains have triggered floods and landslides in and around Beijing. Four people were killed and several others are still missing, as the region — including the capital — braces for more rainfall overnight. pic.twitter.com/YLqbbtt5II— DW News (@dwnews) July 28, 2025