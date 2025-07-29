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Щонайменше 30 людей загинули на околицях Пекіна після сильних злив

З китайської столиці евакуювали понад 80 000 людей.

Щонайменше 30 людей загинули на околицях Пекіна після сильних злив
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 30 людей загинули на околицях Пекіна після сильних злив, що зійшли на північ Китаю, повідомили державні ЗМІ.

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“Станом на північ понеділка внаслідок останньої хвилі сильних злив у Пекіні загинуло 30 людей”, – повідомило державне інформаційне агентство “Сіньхуа”.

За даними державного мовника CCTV, з китайської столиці евакуювали понад 80 000 людей.

28 смертей зафіксовано в горбистому районі Міюнь та дві в Яньціні, обидва з яких розташовані на околиці розлогого міста, далеко від центру.

Фото: EPA/UPG

Інтенсивні дощі обрушилися на північ Китаю протягом вихідних, зокрема в провінціях Хебей, Цзілінь та Шаньдун. Дощі посилилися навколо Пекіна в понеділок.

Район Хуайжоу на півночі столиці та Фаншань на південному заході також сильно постраждали.

Дороги та комунікаційна інфраструктура були пошкоджені, а понад 130 сіл залишилися без електроенергії.

Зсув, що стався раніше того ж дня в провінції Хебей поблизу Пекіна, забрав життя чотирьох людей, повідомила CCTV, додавши, що вісім людей досі вважаються зниклими безвісти.

У понеділок увечері лідер Китаю Сі Цзиньпін видав наказ про пошуково-рятувальні роботи і закликав владу пришвидшити переселення мешканців районів, що перебувають під загрозою повені.
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