Уряд Росії повністю заборонив до 31 серпня експорт бензину

Уряд Росії поширив обмеження на експорт бензину на безпосередніх виробників нафтопродуктів. Ці обмеження діють до 31 серпня.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

"Рішення прийнято для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт", - йдеться в постанові уряду РФ.

Раніше, на початку березня, уряд продовжив до 31 серпня заборону на експорт автомобільного бензину для невиробників.

Втім, тоді це обмеження не стосувалося поставок за кордон, здійснюваних виробниками нафтопродуктів.

Видання зазначає, що біржові ціни на бензин в останні тижні показували динамічне зростання. Причиною цього учасники паливного ринку вважають недостатню пропозицію на біржі на тлі сезонного попиту на нафтопродукти і ремонтів НПЗ.