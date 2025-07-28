ЗМІ: США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року

Бюджетні документи Пентагону свідчать, що на базі в Лейкенгіті з 2020 року тривають роботи зі створення об’єктів захисту ядерного арсеналу.

США, ймовірно, перекинули ядерну зброю на авіабазу Лейкенгіт у Великобританії вперше з 2008 року. Це може бути сигналом для Володимира Путіна щодо рішучості Вашингтона захищати європейську безпеку, пише Bloomberg.

За інформацією Pacific Forum, 16 липня американський військовий літак C-17 вилетів із бази у штаті Нью-Мексико до Лейкенгіта з увімкненим транспондером — це дозволило публічно ідентифікувати маршрут. Літак не пролітав над територією інших країн і належить до підрозділу ВПС США, що займається перевезенням ядерної зброї.

Офіційно уряди США і Британії не коментують переміщення ядерного озброєння. Проте бюджетні документи Пентагону свідчать, що на базі в Лейкенгіті з 2020 року тривають роботи зі створення об’єктів захисту ядерного арсеналу.

Як заявив старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму Вільям Альберк, польот із відкритим транспондером «покликаний показати Росії, що США не зменшують свою ядерну присутність у Європі». Він також назвав перекидання зброї «авансовим платежем» для зміцнення ядерного стримування НАТО.

На думку Ганса Крістенсена з Федерації американських учених, є «вагомі підстави» вважати, що США повернули ядерну зброю на британську територію.

Йдеться, імовірно, про термоядерні авіаційні бомби B61-12 із регульованою потужністю від 0,3 до 50 кілотонн. Вони можуть бути застосовані з винищувачів F-35A та іншої авіації США й НАТО. За словами Крістенсена, тепер такі боєприпаси розміщені на семи базах у шести країнах-членах Альянсу.